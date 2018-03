El piloto y diputado de la provincia de Buenos Aires Marcos Di Palma dijo que para evitar el aborto hay que enseñar a tener relaciones sexuales a la juventud para que no interrumpan embarazos, "total después vas con una aspiradora y te lo saco, me parece que es algo ilógico".



El ex piloto de Turismo Carretera dio su punto de vista acerca de la despenalización del aborto con frases poco felices. Se manifestó a favor de la práctica en caso de violación, pero pidió que se enseñe a los jóvenes a tener relaciones sexuales para evitarlo.



"Yo creo que debemos insistir con educación porque estoy a favor de la vida pero si viene una mujer y me dice vino un tipo que yo no lo quería ni ver y me violó, estoy de acuerdo en esa parte pero ir a hacer una vida y tirarla como nada yo no estoy para nada de acuerdo", dijo Di Palma.



Agregó: "Pero, si a los chicos les vamos a enseñar que culeen tranquilos, dejen embarazados a todo el mundo, total después vas con una aspiradora y te lo saco, me parece que es algo ilógico. Hay que enseñarles a los chicos a que culeen bien, que se pongan condones, forros, como lo quieran llamar".



Además, criticó al presidente: "Yo creo que no están conscientes de lo que le está pasando a la gente común y corriente, al laburante, a la gente que tiene un televisor tres lamparitas y le viene dos lucas de luz cuando tiene un sueldo de 13 mil pesos y el 15 por ciento se le va en impuestos que aumentan con las tarifas. Creo que están viviendo una realidad virtual".



Fuente: Minutouno.com