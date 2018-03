"Hace invocaciones sobre un futuro maravilloso que solo él ve"

El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, cuestionó el discurso del presidente Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa, al sostener de "de vuelta" se decidió a hacer "invocaciones" acerca de un "futuro maravilloso que sólo él ve" en lugar de hacer referencia al "presente angustioso que viven los argentinos".



"El discurso del presidente es un discurso que nos hace recordar aquella frase de que estamos esperando el segundo semestre. De vuelta hace invocaciones sobre un futuro maravilloso que sólo el ve y hace pocas referencias a un presente muy angustiante que viven los argentinos", remarcó el diputado santafesino una vez finalizado el mensaje de Macri en el recinto de la Cámara baja.



"No hizo referencia a cómo van a compensar a los jubilados y pensionados que perdieron con la reforma previsional, no hubo ninguna referencia con la situación que viven los trabajadores que están siendo despedidos, no hubo ninguna referencia a una política que defienda la industria nacional", se quejó en declaraciones a la prensa en el Salón de Pasos Perdidos.