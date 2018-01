La jefa del bloque del massismo en Diputados, Graciela Camaño, afirmó que "no hay ninguna posibilidad de un acuerdo" entre esa fuerza política "con Cristina Kirchner".



"No tenemos nada en común con el kirchnerismo ni con Cristina", afirmó Camaño, quien destacó: "no vamos a estar al lado de personas que tengan en la mochila cuentas pendientes con la Justicia".



Sobre el encuentro de Sergio Massa con el presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, destacó que acordaron "una agenda de siete puntos" y señaló: "nos interesa encontrarnos con tipos con los que podamos trabajar, que no tengan prontuario ni causas penales, sean del partido que sean".



En declaraciones a un matutino porteño, la diputada descartó de plano un acercamiento con el kirchnerismo.



"No nos interesa entrar en ese debate. Ponen un monstruo enfrente y preguntan: ¿Dónde van a estar respecto de este monstruo? . Nosotros hicimos un camino y queremos que se nos respete por ese camino", señaló.



Camaño aclaró que "ahí tenés tipos que no están sospechados", pero que "hay otros que están sospechados, imputados y procesados".



"Ese camino no lo vamos a recorrer. No vamos a estar al lado de personas que tengan en la mochila cuentas pendientes con la Justicia", dijo.



Por otra parte, criticó al exjefe de Gabinete Alberto Fernández y lo acusó de armar "una suerte de rosca con una foto", a partir de un encuentro del que participaron los massistas Felipe Solá y Daniel Arroyo con diputados kirchneristas.



"Fue una trapisonda de un tipo que nunca sabés dónde está parado y que no tiene catadura moral para la política. Si el eje de esa construcción es Alberto Fernández, estamos en el horno", agregó.



Evaluó que existen diferencias de fondo entre Cristina Kirchner y Massa porque la exmandataria, según dijo, "era la presidenta del gobierno que pretendía eternizarse y Massa fue el que más hizo para que eso no ocurriera".



"Y (Massa) a raíz de eso sufrió persecuciones e incluso el asalto de un agente de inteligencia a su casa. Hay cuestiones irreconciliables", añadió.