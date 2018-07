Fuerzas armadas: fue "una provocación", denunció la izquierda

"Llegaron prometiendo 'futuro' y anuncian desde un ex centro clandestino de detención que volverán a usar a las FFAA en tareas de seguridad interior", dijo la diputada Miryam Bregman, una de las referentes del Frente de Izquierda, quien dijo que trató de una provocación y se sumó a las críticas de los organismos de derechos humanos para denunciar la amenaza represiva que significa sobre la población.





Por su parte la diputada nacional por Libres del Sur, Victoria Donda dijo que "esperamos que el decreto anunciado de reforma a las fuerzas armadas no vulnere la ley de seguridad interior ni el acuerdo democrático de que las fuerzas armadas no deben intervenir en esta materia. Si aún sí el gobierno quiere innovar al respecto es fundamental que el debate se dé en el seno del Congreso y no por decreto", dijo.





Mientras que el legislador massista Felipe Solá agregó que "Meter a las FF.AA. en seguridad interior empeoró el problema en todo el mundo".