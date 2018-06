Fuerte mensaje de un padre a su hija pro aborto: "No fuiste planeada"

Hace una semana, la legalización del aborto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. Sin embargo, el debate sigue generando diferentes posiciones y divide a quienes están a favor y en contra.





Del lado de los pro vida está Marcelo Savazzini, quien por su experiencia personal se animó a dar una opinión en Facebook para su hija, quien está a favor de la interrupción voluntario del embarazo





La carta que le dedicó a su hija Agustina, comienza: "Hace 15 años o un poco más me enteré que habías sido engendrada. No fuiste planeada. No te buscamos. No fuiste producto de una pareja constituida con un proyecto firme. Al principio me dio miedo, y después otras cosas que prefiero no decir".





"No fue fue fácil, pero hice lo mejor que pude y te amé desde el primer momento. Hoy sólo deseo que seas una persona de bien y aunque el pañuelo que llevás puesto no coincide con mis pensamientos, no obstante te amo y te respeto", explica el hombre que decidió borrar su publicación de Facebook.





A continuación la carta:





