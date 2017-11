Freiler asegura que le propusieron un canje: renuncia por jubilación

"Sí –dijo el juez–, pero me parece que es mucho más importante, si me tengo que ir, hacerlo con la frente alta y no cambiar ese orgullo que siento por unos pesos más".





"A mi abogado le sugirieron desde el Gobierno que renunciara a cambio de ganar un buen status para la jubilación. Pero me parece que es mucho más importante, si me tengo que ir, hacerlo con la frente alta y no cambiar ese orgullo que siento por unos pesos más en la jubilación futura", advirtió Freiler, quien enfrenta en el Consejo de la Magistratura un proceso para removerlo del cargo.

En declaraciones a Radio Labici, Freiler consideró que "hay una ruptura democrática" y advirtió: "Estamos viviendo cosas que ni siquiera los jueces de la dictadura se atrevieron a hacer".

Freiler enfrenta una durísima acusación de los consejeros de la Magistratura Pablo Tonelli y Miguel Piedecasas, quienes pidieron su destitución "conducta incompatible con la dignidad del cargo", ya que "en un breve lapso" tuvo gastos que superaron en $ 30 millones sus ingresos.

El suspendido camarista es enjuiciado por presunto mal desempeño en sus funciones y se espera que el próximo 17 tenga su veredicto. "Hay una intromisión (del Poder Ejecutivo) en el poder judicial, un acto de disciplinamiento", consideró el magistrado, quien señaló: "Me sorprendió mucho la decisión del juez (federal Ariel) Lijo (de dictar la prisión preventiva del ex vicepresidente Amado Boudou), lo conozco hace muchos años".





