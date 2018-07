Florencia Raggi: "Mi hermana casi se muere porque no había ley del aborto"

"Estoy a favor, claramente. Debe ser legal, seguro y gratuito", contestó cuando la conductora le preguntó sobre su postura en el debate que llegó al Senado. "La discusión no es 'aborto sí, aborto no'. Es 'aborto clandestino o aborto seguro'. Y es como el matrimonio igualitario: el que no quiera abortar, no va a abortar", manifestó Raggi.





"Mi hermana, porque no había ley del aborto, casi se muere", añadió. Luego relató el episodio, ocurrido en 1996: "Rompió bolsa. Y en la clínica no le dieron la opción de interrumpir el embarazo , poniendo en riesgo su vida y el feto que estaba formándose en la bolsa", comenzó.





"No pudo decidir. Siguió con el embarazo y a las semanas comenzó con el trabajo de parto y el feto ya había fallecido. Ella tuvo una septicemia generalizada. No veía, sólo le funcionaba el corazón. Estuvo en terapia intensiva, dializada", continuó.





Y reveló un detalle muy duro: "Venían los del Incucai y nos decían que nos despidiéramos. Estuvo mucho tiempo muy mal. Zafó porque tenía más cosas que hacer en esta vida".