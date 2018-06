Florencia Peña contó que el posteo de Susana Giménez a favor de la despenalización del aborto se produjo luego de que algunas integrantes de Actrices Argentinas, grupo que apoya el proyecto, se comunicaran con la conductora de Telefe.

"Nosotras tenemos un chat de actrices hace mucho tiempo, desde que estamos peleando por la Ley y empezamos a preguntarnos por distintas personas para sumar, y ahí surgió el nombre de Susana", reveló la actriz.



Y detalló: "Yo había estado con ella hace poco y no se me había ocurrido preguntarle sobre el tema... Y con Griselda (Siciliani) sabemos que ella nos quiere mucho y nosotras ella, dijimos de mandarle un WhatsApp. Ella ya estaba en Moscú, era tarde para llamarla. Gri le mando primero y yo después. También mediante Marley mantuvimos una conversación, a ella no hubo que convencerla de algo, lo que le pedimos ya que ella estaba a favor que lo hiciera de manera pública. Ella amorosamente nos dijo que sí, que lo iba hacer al día siguiente".

Sobre Susana, Flor sostuvo: "A Su la bancamos a muerte por más que ella no tenga muchos pensamientos a fin a nosotras. Yo la quiero mucho y es alguien a quien respeto mucho, por más que haya muchas cosas en las que no pensemos iguales. Le agradecemos un montón a Susana, todos los colectivos no solo el de actrices, el hecho que se haya manifestado. Fue muy importante que ella hiciera este gesto. Yo hablé después con ella y me dijo que estaba muy contenta por haberlo hecho".