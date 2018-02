Fiscal pidió revocar la prisión domiciliaria de Etchecolatz

La fiscal Ángeles Ramos, a cargo de la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, pidió este lunes que se revoque la prisión domiciliara del represor Miguel Etchecolatz, que actualmente reside en Mar del Plata.





Ramos interpuso un recurso de casación contra la resolución del Tribunal Oral Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires, que a fines de diciembre pasado hizo lugar a la domiciliaria solicitada por la defensa del ex director general de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.





La representante del Ministerio Público Fiscal señaló que la resolución que otorgó el beneficio resultó "arbitraria" y "carente de fundamentación", al tiempo que afectó la garantía de defensa en juicio y el debido proceso legal.





También sostuvo que el tribunal se basó en informes médicos "parciales" agregados a la causa, pese a que contaban con otros informes forenses de mayor peso que no habilitaban el arresto domiciliario por motivos de salud.





Según la fiscal, la resolución cuestionada contiene una "errónea interpretación y aplicación de normas sustantivas y procesales".





"El Tribunal hace afirmaciones parciales que no se condicen con la totalidad de la documentación existente y las manifestaciones orales expuestas en dos extensas audiencias que tuvieron lugar en la localidad de La Plata- que obran en soporte digital-. En esas oportunidades, los médicos que suscribieron el informe en el que concluyeron sus tareas, fueron preguntados muy puntillosamente por los jueces de aquella jurisdicción acerca de la situación de salud de Etchecolatz", resaltó Ramos.





"Estas audiencias que a criterio de esta parte son esenciales para comprender la cuestión y estar en condiciones de resolver con ecuanimidad, no fueron mencionadas en la resolución. Evidentemente no han sido vistas por los jueces, o si lo fueron no les dieron ningún lugar, cuando son determinantes", explicó la fiscal.





Además, en el recurso de casación cuestionó que la medida dispuesta por el Tribunal no tuvo en cuenta la existencia de riesgos procesales oportunamente advertidos por el Ministerio Público Fiscal.





Desde el 29 de diciembre pasado, Etchecolatz se encuentra con arresto domiciliario en Mar del Plata, en el bosque Peralta Ramos, tras ser condenado cinco veces a perpetua por delitos de lesa humanidad.