Fernández Sagasti: "Con este mega DNU están incendiando la Constitución Nacional"

La senadora nacional del FPV-PJ por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, criticó duramente el mega DNU impulsado por el Ejecutivo nacional durante la reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo que se desarrolló ayer en el Congreso de la Nación. Además de enfatizar que el texto del oficialismo "deroga 19 leyes, modifica 140, consta de 22 capítulos y 192 artículos de indiscutible naturaleza legislativa", señaló que "con este mega DNU lo que están haciendo es incendiar la Constitución Nacional"

"Lo único que dejar ver el oficialismo es que esta Comisión no estará abierta a debate, ya que ni siquiera se trata de un trámite de escribanía porque lo que están haciendo es cerrar el Congreso de la Nación. Las medidas que le meten la mano en el bolsillo a los trabajadores no producen consenso social, por eso, entre gallos y medianoche, en la sombra, intentan que este mega DNU no se debata para que la sociedad no se estere lo que está sucediendo", esgrimió.

Además de tildar de inconstitucional el texto impulsado por el Gobierno y expresar que la medida se trata de un atropello al Poder Legislativo, Fernández Sagasti explicó tras el encuentro que "con este DNU continúa la política de echar mano a los fondos de los jubilados y los trabajadores argentinos, dando un paso más hacia el vaciamiento del Fondo de Garantía Sustentable ya que elimina los límites de disponibilidad de fondos del mismo y lo transforma en un organismo financiero como cualquier otro. Es decir que, por ejemplo, se podrán crear Fideicomisos".

Y agregó: "¿qué les impediría a los entendidos en off shore como Caputo y compañía desviar fondos a paraísos fiscales o avanzar en la línea del acuerdo Argentina-Qatar que la señora vicepresidenta no recordaba haber firmado?

La eliminación de la inembargabilidad de las cuentas sueldos, fue otro de los puntos criticados por Fernández Sagasti, quien señaló que los únicos beneficiarios de la medida serán "las entidades financieras que prestan dinero o venden productos a tasas usurarias a los trabajadores". En este sentido, puso como ejemplo los datos difundidos por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), los cuales indican que "durante el 2016, el 60 por ciento de los hogares mendocinos debieron gastar ahorros, tomar créditos o comprar en cuotas como estrategia de subsistencia. Es decir que cerca de 250 mil hogares sobre un total de 410 mil, pagaron intereses para poder subsistir".