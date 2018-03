Familiares de soldados en Malvinas: "No me podía sostener en pie"

Familiares de soldados fallecidos en la Guerra de Malvinas calificaron como "muy fuerte" las emociones vividas ayer durante la visita que realizaron el cementerio de Darwin.



"Fue una cosa muy fuerte. Va a ser inolvidable, una visita deseada e inolvidable. Encontrarnos en ese lugar supera todas las expectativas, son sensaciones inexplicables", manifestó Dalal Massad, madre del soldado Daniel Massad.



"Esperamos durante 36 años con los deseos de saber dónde estaba él. Seguíamos diciendo es lo mismo que esté en un lado o en otro, pero fue un momento sublime. Superó mis expectativas, no me podía sostener en pie al encontrarme con él".



En declaraciones formuladas esta mañana a radio Continental Dalal Massad relató que al llegar al cementerio de Darwin y estar frente a la tumba de su hijo rompió en llanto y se abrazó a la cruz.



"Ahí si uno se encuentra con la realidad porque lo distinto era eso, que él estaba ahí, en ese lugar. Entre llantos, hablé con él, quería contarle todo lo que podía. Fue algo muy, muy fuerte. Va a ser inolvidable para mí", expresó.



Familiares de caídos en la Guerra de Malvinas visitaron ayer el cementerio de Darwin, donde se colocaron las placas con los nombres de los 90 soldados que lograron identificarse en el marco de la tarea humanitaria conjunta entre la Argentina, el Reino Unido y la Cruz Roja Internacional.



En un viaje histórico y en medio de una profunda emoción, el grupo de 214 familiares y autoridades del Gobierno arribó a las 6:30 al archipiélago y se dirigió al cementerio para finalizar el proceso de identificación de los soldados sepultados que hasta el momento no tenían nombre.



Norma Gómez, hermana del soldado Eduardo Gómez formuló declaraciones a Radio 10 y explicó que el viaje hasta las islas fue tranquilo pero que las emociones "fueron muy fuertes" al arribar al cementerio.



"Encontrarnos con el nombre de Eduardo (Gómez) fue algo que veníamos esperando desde hace mucho tiempo. Ahora sí ya sabemos que él está en el cementerio de Darwin. Lo que más deseábamos era estar frente al cuerpo de mi hermano", indicó.



Gómez señaló que rezó en nombre de su hermano y de su madre, ya fallecida, que siempre tuvo la ilusión de saber dónde estaba el cuerpo de su hijo.



"Mi mamá sabía que empezaba el proceso (de identificación de los cuerpos), ella murió de tristeza, y esas son las cosas que a mi me conmovieron. También me llena de orgullo saber que Eduardo está ahí", expresó.



Asimismo destacó el trato que recibieron los familiares de soldados argentinos fallecidos en la Guerra de Malvinas por parte de los habitantes del archipiélago.



"En Malvinas los isleños a nosotros nos respetan muchísimo. Nunca vi un maltrato, nunca vi un mal gesto. Son muy educados con nosotros, ellos dicen que el cementerio es nuestro lugar, donde tenemos sentarnos, orar y hacer lo que nosotros sentimos", explicó.