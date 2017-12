Excombatientes de Malvinas sumaron un nuevo amparo contra la reforma previsional

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim) sumó un nuevo amparo y pedido de inconstitucionalidad contra la reforma previsional.



El organismo denunció que la ley aprobada por el Congreso "genera daños de carácter irreparable y pone en riesgo la integridad psicofísica y la vida del colectivo de excombatientes", que involucra a 17 mil pensionados y afecta a un universo de 43 mil personas entre titulares y familiares, según señalaron.



Los ex combatientes advirtieron que la reforma impulsada por el Gobierno no respeta los principios de progresividad e irrectroactividad, y aseguraron que quitará del bolsillo de los excombatientes 1.989 pesos en marzo.



"La Ley de reforma previsional daña de manera inexorable los derechos de los sectores más vulnerables del pueblo argentino en general, y los derechos de los excombatientes conscriptos de la guerra de Malvinas en particular", sostiene la presentación colectiva relizada por el presidente del Cecim, Mario Miguel Volpe, según publicó el diario Página 12.



La presentación se suma a otra realizada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y el exgerente de la Anses Miguel Fernández Pastor.



También se conoció un amparo presentado por el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, y centros de jubilados de ese municipio bonaerense.



La presentación de los excombatientes advirtió que la norma aprobada por el Congreso es violatoria de derechos constitucionales e internacionales con rango constitucional.



"Un Estado parte de un tratado no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado", adviertió el amparo.



Además, señaló que "los tribunales y fiscales también se hallan obligados a emitir resoluciones y desarrollar acciones en función de los compromisos internacionales".



"Lla nueva ley ha derogado en forma retroactiva la ley de movilidad jubilatoria" promulgada en 2008, destacó la presentación y recuerda que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, manifestó desconocer los resultados que tendría el nuevo cálculo de movilidad jubilatoria durante el debate del proyecto en la comisión plenaria de Diputados.



Por ello, los ex combatientes detallaron en su presentación que de acuerdo a sus cálculos con la nueva ley se generaría una pérdida para marzo de 1.989 pesos.



Así, el aumento en las pensiones será solo del 5,7 por ciento a diferencia del 14,5 por ciento que arrojaba el cálculo anterior.