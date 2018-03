Un escape de gas se produjo por la perforación de un caño en una obra, cerca de las 8 de este miércoles en Ramón Castillo al 1700, en el barrio porteño de Retiro, provocando un fuerte olor en el lugar y alrededores, por lo que se decidió la evacuación preventiva de una escuela, informaron fuentes policiales y de la empresa Metrogas.





El hecho ocurrió minutos antes de las 8 de la mañana cuando se detectó en Ramón Castillo a la altura de la Calle 12 la rotura de un caño por la obra del Paseo del Bajo, que obligó a evacuar el establecimiento educativo, una posta policial y cerrar preventivamente la salida de Castillo de la Autopista Illia.





"Tenemos una ambulancia allí por prevención, pero por el momento no hay lesionados", dijo a la agencia Télam el titular del Same, Alberto Crescenti, quién explicó que "aunque no hay llamas", personal de Bomberos está "pulverizando con agua" sobre el caño perforado.





Desde la empresa Metrogas informaron que se encuentra una cuadrilla "trabajando para asegurar la zona".





Para evitar algún inconveniente, el tránsito permanece cortado a lo largo de 200 metros a un lado y otro del epicentro de la perforación.