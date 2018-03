Etchevehere: "Todavía se está pagando la cuenta que dejó el kirchnerismo"

El ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, dijo hoy que el gobierno actual "todavía está pagando la cuenta que dejó el kirchnerismo", al cuestionar la política para el sector que se aplicó en el país entre 2003 y 2015.



"Todavía estamos pagando la cuenta en muchos aspectos de los desastres que hizo el kirchnerismo", aseguró el funcionario en declaraciones a radio Mitre.



"Muchas de las cosas que hacemos a diario son para revertir las pésimas políticas que llevó adelante el gobierno anterior", agregó en el mismo sentido.



"Sin ir más lejos la cuestión energética, todo eso se generó en aquel momento", puso como ejemplo, en referencia al déficit del sector.



El funcionario nacional comparó la gestión actual con la anterior al señalar que "ahora es apasionante tener la posibilidad de mejorar, solucionar temas, es un incentivo a no dejar".



Etchevehere también habló de la dinámica de trabajo que observa desde que se incorporó a la gestión actual. "Hay mucha coordinación y concepto de equipo", apuntó. Y consideró que en el Gabinete "no hay celos" sino que se ayudan "mutuamente".



En otro tramo de la entrevista, el ministro aseguró que "ya fue devuelto" el bono de 500.000 pesos que recibió de la Sociedad Rural Argentina (SRA) al anunciarse que dejaría su puesto al frente de esa entidad, por el cual fue imputado en la Justicia.



"El bono a la Sociedad Rural ya fue devuelto, ese tema ya está solucionado y me pareció oportuno devolverlo", indicó Etchevehere.



El fiscal federal Ramiro González imputó al funcionario en febrero pasado por recibir el bono, y requirió investigar la posible comisión de un delito.



En la entrevista Etchevehere admitió la existencia de una denuncia penal en su contra, de la que aseguró que se enteró "por los medios" y señaló que su abogado ya se presentó en el juzgado por el tema.