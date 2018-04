En la nueva escucha filtrada de sus conversaciones con el actual titular del Instituto Patria, Oscar Parrilli, la ex presidenta Cristina Kirchner despotricó contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido , de quien dijo que la "hinchó bastante las pelotas" por quedarse "calladito" frente al escándalo de corrupción que involucró al ex secretario de Obra Pública José López