En 1976 Zaffaroni no le recibió un hábeas corpus a Meijide

La ex integrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), Graciela Fernández Meijide, aseguró que Zaffaroni "tiene mucho de provocador y sus declaraciones fueron muy poco afortunadas, sobre todo por la experiencia de que no se aproveche de la circunstancia de no saber qué ocurre cuando un Gobierno se retira antes de tiempo. No se comienza en el mismo lugar, siempre se va para atrás".





La ex funcionaria de la Alianza recordó el momento cuando conoció a Zaffaroni, a raíz de la desaparición de su hijo Pablo durante la última dictadura militar. "En los '70, yo lo conocí a él como juez, recurrí a él con un hábeas corpus y me explicó que no lo podía recibir".





Fernández Meijide, a quien los organismos de derechos humanos han cuestionado por su acercamiento al macrismo y por su postura contraria a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo también pidió que Zaffaroni se vaya de la Corte Interamericana.