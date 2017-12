Elevan a juicio oral y público otra causa contra Milagro Sala

El Superior Tribunal de Justicia jujeño confirmó la elevación a juicio de una causa contra la detenida dirigente social Milagro Sala, entre otros acusados, por los presuntos delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión, a raíz de desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales a través de la cooperativa de trabajo "Pibes Villeros".



Así lo hizo al rechazar recursos de apelación que habían sido interpuestos por la defensa de Sala y la defensa del también acusado ex titular del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy, Lucio Abregú, según confirmaron hoy fuentes judiciales.



En esa resolución el Superior Tribunal de Justicia jujeño ordenó remitir la causa al Tribunal en lo Criminal 3, para la elevación a juicio de esta causa.



La causa denominada "Pibes Villeros" tiene como acusados, por conformar una supuesta asociación ilícita y por fraude a la administración pública y extorsión, a Milagro Sala, y los ex cooperativistas Osvaldo Nieva, Mabel Balconte y Marcia Ivone Sagardía.



Además, están imputados también ex funcionarios e integrantes de la organización barrial Tupac Amaru como Pablo Tolosa Perea, por supuesta autoría de fraude a la administración pública (catorce hechos en concurso real); además de Olga Inés Tufiño, entre otros.



En el expediente se investiga una presunta defraudación al Estado por 60 millones de pesos, de los cuales 29 millones habrían sido cobrados por las cooperativas para obras de un plan de vivienda, "Vivir Mejor II", que, según las autoridades del Ministerio Público de la Acusación, "no fueron ejecutadas".