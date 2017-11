El martes por la noche pensé en esos muchachos, poco después del terrible ataque terrorista en la ciudad de Nueva York, donde yo vivo ahora. De las ocho víctimas fatales, cinco eran argentinos, eran amigos que habían compartido la escuela secundaria y que estaban de viaje para celebrar el 30° aniversario de su graduación, exactamente el mismo tipo de evento que habría hecho mi grupo de amigos de Temperley. Cuando vi la foto de estos amigos reunidos en el aeropuerto de Buenos Aires, vistiendo camisetas con la inscripción "Libre", entendí inmediatamente lo que este viaje significaba para ellos. Seguramente, habían quedado "libres" por un fin de semana de las presiones habituales de la mediana edad, tanto en los trabajos como en las familias, pero reconocí también que eso era secundario. Por encima de todo, era una oportunidad única para mantener esa unión, para volver a contar esos chistes de tres décadas de antigüedad y reír hasta las cinco de la mañana.

El autor del artículo es editor jefe de la revista Americas Quarterly, una publicación basada en Nueva York y enfocada en asuntos políticos, económicos y culturales en todo el continente. La revista tiene un estilo similar al de publicaciones como The Economist y Foreign Affairs, pero con el foco puesto en América Latina. El artículo, originalmente publicado en inglés ("These Guys Were Argentina At Its Best"), fue traducido por Infobae.