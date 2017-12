El Senado aprobó hoy por unanimidad la ley que establece la creación en el Congreso de una Comisión Bicameral Investigadora de la desaparición del submarino ARA San Juan.



La nueva norma fue aprobada sin debate con 67 votos a favor y obtuvo así el respaldo unánime que había conseguido la semana pasada en la Cámara de Diputados.



El Senado había recibido a los familiares de los 44 tripulantes de la embarcación desaparecida el último 15 de noviembre la semana pasada, durante una reunión convocada por el bloque FPV-PJ.



Si bien la bancada kirchnerista anunció esa reunión como un encuentro entre los senadores del FPV que lidera la ex presidenta Cristina Kirchner, con los familiares de los marinos, luego se decidió abrirla a todos los senadores y contó con la participación de Magdalena Odarda (Frente Progresista) y Julio Cobos (Cambiemos).



Tras escuchar a los familiares que mayoritariamente coincidieron en pedir que se investigue a la Armada, todos los senadores presentes en la reunión se comprometieron a sancionar la ley.



La Comisión Bicameral, que estará integrada por seis diputados y seis senadores tendrá por objetivo investigar la desaparición, búsqueda y operación de rescate del submarino.



Según el texto del proyecto, la Comisión podrá solicitar informes a cualquier organismo público, ordenar la citación de funcionarios y tomar declaraciones testimoniales y acceder a archivos del Sistema de Inteligencia Nacional, entre otras facultades.



Además, tendrá un plazo de un año, extensible por un año más, para emitir un informe final sobre las causas que llevaron a la desaparición del ARA San Juan.



La intención del kirchnerismo, según manifestó días atrás el presidente del bloque FPV-PJ, Marcelo Fuentes, es "citar al ministro de Defensa, Oscar Aguad" y promover la continuidad de la búsqueda de la embarcación.



El submarino ARA San Juan desapareció el pasado 15 de noviembre, luego de haber partido desde Ushuaia con destino al Apostadero Naval de Mar del Plata.



En medio del trayecto, el submarino sufrió un accidente aún no determinado y, según los reportes de distintos organismos internacionales, se registró "un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión".



Tras esa información, la Armada había decidido terminar la etapa de "búsqueda y rescate" de los 44 tripulantes para así sólo dedicarse a la "búsqueda" de la nave.



El pasado viernes los familiares de los submarinistas se habían congregado en Plaza de Mayo al cumplir el primer mes de la desaparición de la nave.