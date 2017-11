El ranking de las pensiones vitalicias de ex jueces de la Corte que genera revuelo

Trece ex integrantes de la Corte Suprema o sus familiares cobran pensiones vitalicias por un total de casi $3,5 millones por mes, revelación que generó una andana de críticas en todo el país. Quienes se desempeñaron en la Corte Suprema tienen un régimen de retiro que les permite cobrar el 100% de sus haberes de su último recibo de sueldo.





Eugenio Zaffaroni, con una pensión de $362.000 mensuales en mano, es el ex ministro que más dinero percibe, en tanto el ex juez Augusto Belluscio, ministro de la Corte nombrado por Raúl Alfonsín, es el segundo ex funcionario que más dinero percibe de pensión vitalicia: 353.000 en mano.





Adolfo Vázquez, integrante de la Corte durante el menemismo, también está entre los que más cobran, con $345.000 mensuales.





En 2004 el Congreso había iniciado el juicio político para removerlo, pero el magistrado renunció, lo que lo habilitó a reclamar la pensión.





Algo similar ocurrió con el riojano Julio Nazareno, que renunció en 2003 después de que se aprobara el inicio de su juicio político, y ahora percibe 304.000 en mano por mes.





A su vez, Gustavo Bossert, también nombrado por Menem –renunció en 2002– percibe $345.000.

La esposa del juez Carlos Fayt recibe mensualmente más de $305.000 y la esposa de Jorge Bacqué percibe una asignación neta de más de 246.000.





El beneficio también lo reciben esposas de los fallecidos Enrique Petracchi y Mariano Cavagna Martínez, quien se desempeñó en la Corte de 1990 a 1993. También lo cobran esposas de Pedro Aberastury y Ricardo Colombres (integraron la Corte suprema en la década del '60), y de Elías Guastavino (lo hizo en la última dictadura militar).





