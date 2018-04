El ministro de Defensa, Oscar Aguad, confirmó que luego del retiro de la ayuda internacional seguirá la búsqueda del submarino ARA San Juan, del que se perdió contacto el 15 de noviembre pasado, cuando navegaba en aguas del Atlántico Sur con 44 tripulantes, y aseguró que el sumergible "no estuvo ni cerca de Malvinas".



"No tenemos ninguna referencia, no hay nada que acerque a esa hipótesis, de que un navío de cualquier nacionalidad lo hubiera hundido, ni que haya chocado contra un barco pesquero chino", respondió Aguad cuando se le consultó sobre las distintas versiones que circularon sobre la desaparición del San Juan.



Explicó que el derrotero del submarino fue Mar del Plata-Ushuaia y el retorno a la Base Naval Mar del Plata y en el regreso "no hubo ninguna modificación en la ruta, pero sí en pequeños grados, que tienen que ver con el clima durante el trayecto".



"He venido a decirles la verdad, a desmitificar todas las mecanas que se dicen; no pasó ni cerca de Malvinas; estuvo en el Mar Argentino, en una misión cerca de la isla de los Estados, en un trayecto ida-vuelta con la misión de observar, que es la normal del submarino", dijo.



Previamente advirtió: "No tenemos destino como Nación si no somos transparentes y decimos la verdad. Este gobierno tiene un norte: es la verdad; poner la realidad sobre la mesa".



Aguad destacó que "no hay antecedentes en la historia de los mares del mundo de una búsqueda como la que se hizo durante casi tres meses: las armadas más importantes del plantea, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, con una tecnología de última generación, llevaron a cabo los rastrillajes", explicó.



Destacó que se duplicó el SAR (búsqueda y rescate, en inglés), -que tiene un tiempo de duración- y confirmó que se ha retirado la ayuda internacional, pero seguirá la búsqueda.



"Vamos a seguir la búsqueda, hay un compromiso con los tripulantes, con las familias, con la sociedad argentina, con los 44 héroes, que han dado su vida cuidando nuestros intereses", dijo Aguad.



"Frente a este dolor, que es el mismo que con los héroes de Malvinas, que murieron en cumplimiento del deber, defendiendo la patria, el presidente Mauricio Macri tiene un compromiso y me dice: seguimos buscando, no vamos a dejar de buscar", añadió el ministro de Defensa.



Aguad explicó que los familiares de los tripulantes quieren que se contrate a una empresa de origen venezolano, que cuenta con un submarino teledirigido, que tendría condiciones tecnológicamente superiores a los ROB (robots) que trajeron los navíos ruso y estadounidense.



"Estamos estudiando las condiciones técnicas y las económicas, porque se trata de una contratación directa" y mencionó que además hay dos empresas americanas que están dispuestas a buscar el submarino para cobrar la recompensa que ofreció el gobierno argentino, de cinco millones de dólares. Concluyó que si se opta por la contratación, se dejará de lado la recompensa.