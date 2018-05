El mandatario ratificó a su equipo económico

El presidente Mauricio Macri ratificó este miércoles la continuidad de su equipo económico, destacó que actuó con "seriedad y profesionalismo". Además consideró que encaró una negociación "profesional y técnica" con el FMI que se concretará este viernes.





Sin embargo, el mandatario dio lugar a la autocrítica: "La primera es reconocer que siempre he sido muy optimista y me puse metas ambiciosas para todos. Revisando, yo no siento que como sociedad estemos preparados para un ajuste fuerte. Muchos dien que no hicimos un diagnóstico correcto", señaló.





Luego agregó: "La segunda autocrítica es la falta de coordinación entre el gabinete y el Banco Central, hay que mejorar el trabajo en conjunto, pero recordando que el Banco Central es independiente. Pero insisto en que el problema de fondo es hacerse cargo de corregir el déficit que se arrastra desde hace muchas décadas", indicó.