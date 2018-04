El jefe de la UOCRA exigió sensatez con el gas: "El pueblo dice que no puede pagar"

El titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, afirmó que el Gobierno nacional "debe tener sensibilidad" y "escuchar a la gente" porque, consideró, hay muchos ciudadanos que no pueden pagar las tarifas.





"Es un atropello la forma en que se aplican los incrementos y cómo afectan el poder adquisitivo y la posibilidad de vivir dignamente", enfatizó Martínez.





El jefe del gremio de la construcción consideró que "el Gobierno tiene que ser sensato y escuchar a la gente, ya que salen a timbrear y buscan tener un vínculo más directo con la gente".





"Acá no hay una especulación política, hay una realidad: el Gobierno tiene que garantizar el bien común y atender lo que pasa en su pueblo y me parece que hoy el pueblo le está diciendo no puedo pagar lo que ustedes me están aumentando. Hay que buscar un cambio y bajar las pretensiones porque hay sensación de desigualdad, de que no todos estamos poniendo lo mismo para sacar al país adelante", sostuvo.





En declaraciones al diario El Cronista, el dirigente sindical advirtió que "no se nota a ciencia cierta que haya una mejora" en la situación de la pobreza.





"Es verdad que hay actividades que crecieron, como la construcción. A partir de la inversión pública que hubo hoy tenemos alrededor de 430.000 trabajadores en la actividad", explicó.





Sostuvo que "la inflación es el impuesto a la pobreza, el colesterol malo de nuestra sociedad".