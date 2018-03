El Gobierno volvió a pedirles "coraje" a los empresarios

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, insistió con que se necesitan "empresarios con una agenda positiva" y con "el coraje de encarar los cambios de fondo que necesitamos para crecer y reducir la pobreza".



"En su gran mayoría, ustedes son innovadores y comprometidos, tienen ganas de crecer y competir. Sobrevivieron a muchas crisis, recibieron golpes y supieron adaptarse. Avanzan, se animan a exportar y saben que solo pueden construir empresas sostenibles en comunidades que crecen", destacó el funcionario nacional.



Tras sus críticas al sector, el ministro aseguró que el Ejecutivo va "a seguir trabajando con cada uno" de los comerciantes, "como desde el primer día, para mejorar la productividad".



"La semana pasada dije que algunos empresarios tenían que dejar de llorar y ponerse a trabajar hacia el futuro. Quizás a alguno no le gustó la forma; pero el fondo es claro: tenemos que cambiar y ser más competitivos. Es un camino compartido. Me consta que muchos de ustedes ya lo están transitando", explicó.



En una columna de opinión que publicó en el diario La Nación, el jefe de la cartera productiva reclamó, además, "cambiar el chip, de la mirada de corto plazo en un mercado cerrado de 40 millones a una mirada de largo plazo que incluya a los 7000 millones de consumidores del mundo".



"No pedimos inversión sin rentabilidad. No necesitamos empresarios que defiendan al Gobierno, necesitamos empresarios que sean protagonistas de la transformación de la Argentina", aclaró.



En este sentido, Cabrera sostuvo que algunos productores "se resisten al cambio" y apuntó contra los que "crecieron a costa del Estado, a costa de todos los argentinos" y gracias a gestiones "que promovieron monopolios, cerraron fronteras, alimentaron nichos de ineficiencia, precariedad y corrupción".



"Luego de décadas de inestabilidad y políticas erróneas, para hacer una economía fuerte y dinámica necesitamos empresarios serios y protagonistas", agregó.