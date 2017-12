A través de un decreto, el Gobierno otorgó hoy una serie de subsidios "por única vez" a jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de entre 375 y 750 pesos, para cubrir el desfasaje entre la aplicación de la anterior fórmula de movilidad previsional y la sancionada recientemente en el Congreso.



De este modo, los beneficiarios de las prestaciones contenidas en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y en normas previsionales anteriores "que hubieren cumplido con la ley tanto en materia de años de servicio como de edad y cuya cuantía devengada a marzo del 2018, sea inferior a 10 mil pesos, percibirán el mencionado subsidio por un monto equivalente a 750 pesos", de acuerdo con el decreto.



En tanto, aquellos que hayan accedido a la jubilación con moratoria y perciban también hasta 10 mil pesos, junto con los beneficiarios de Pensión Universal para el Adulto Mayor y de Pensiones No Contributivas, percibirán 375 pesos.



Por su parte, los beneficiarios de la AUH percibirán un subsidio de 400 pesos, también a cobrarse en marzo próximo.



El Poder Ejecutivo dispuso que el pago de estos subsidios estará a cargo de la ANSeS, "y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto". .



La ANSeS justificó esta decisión al señalar que "en las actuales circunstancias, es intención del Estado Nacional otorgar un subsidio extraordinario, por única vez, destinado a los titulares de las prestaciones (previsionales) como así también a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas, sean estas por vejez o invalidez".



"El mencionado subsidio extraordinario es integrativo y será abonado con las prestaciones correspondientes a marzo de 2018, cuyo monto variará según el tipo de prestación", según el texto oficial.



El decreto lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete Marcos Peña y del ministro de Trabajo Jorge Triaca.