El gobernador de Santa Fe se pronunció a favor de legalizar el aborto

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, aseguró que "si se pudiera, estaría a favor de legalizar el aborto en Santa Fe" para "no castigar con abortos mal hechos, realizados en condiciones sanitarias precarias, a las mujeres pobres".

"Cuando una mujer decide interrumpir su embarazo en las primeras semanas, o en los primeros meses, podemos decir que es un problema de salud, humano, social, o para muchos de conciencia, pero de ninguna manera un aborto puede ser un tema penal", dijo el gobernador en diálogo con radio Mitre.





Lifschiiz consideró que con la situación legal que tiene hoy el aborto "no logró que haya menos abortos", y afirmó que "no se puede castigar a las mujeres pobres con un aborto mal hecho, o realizado en condiciones sanitarias precarias".





En el caso específico de Santa Fe, señaló que la provincia cuenta con un protocolo que aplica y que les permitió reducir la situación de abortos en la provincia, pero remarcó que lo importante es "impedir que las mujeres lleguen a ese punto" a través de la "prevención".





"Si de verdad queremos reducir cantidad de abortos que se realizan, no es un tema de prohibición sino de educación, de impartir educación sexual y reproductiva", dijo.





Por su parte, el ex ministro de Salud de la Nación durante la presidencia de Néstor Kirchner, Ginés González García, declaró ayer estar a favor de la despenalización del aborto y defendió su postura basándose en "razones de tipo sanitarias" al argumentar que "nunca fui ministro de religión, siempre fui ministro de Salud".





"Yo nunca fui ministro de religión, siempre fui ministro de Salud. Estuve siempre a favor de la despenalización por razones de tipo sanitarias, relacionadas con disminuir la mortalidad materna, que es muy alta en Argentina", dijo en declaraciones a radio Ciudad.





"Yo creo que una vida empieza mucho después (de la concepción). En ningún proyecto esto se extiende más allá de las 12 o 14 semanas", explicó quién fuera ministro del los ex presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.





"En Argentina existe el aborto legal desde hace casi 100 años, desde 1921. El Código estipula cuando, en algunos casos, el aborto es legal. Con una interpretación de la Corte mucho más reciente está claro y es bastante amplio. Ese aborto legal existe, es obligación del Ejecutivo que se cumpla y no se está cumpliendo. Cualquiera que esté en una situación así muy difícilmente consiga que un hospital público proceda", sostuvo Ginés González García. "La estimación es que hay medio millón de abortos, lo que no es estimación es que hay 60 mil internaciones por año por las consecuencias de abortos mal hechos, sin asepsia, con todas las cosas que muchas veces después deriva en mortalidad materna", sostuvo el sanitarista.





Sobre la posibilidad de que el oficialismo abra el debate en el Congreso, aclaró que le "dio satisfacción, por supuesto que me parece positivo" pero alertó que en realidad "es un poco de humo con un tema controversial en la sociedad para salir del debate de la inflación, las tarifas y todas las cosas que tienen loco a todo el mundo".





Con respecto a las contradicciones que el tema despierta dentro de los propios partidos políticos, sostuvo que "en todos los partidos hay quienes están a favor y quienes están en contra" pero que "si las cámaras tuvieran mayoría de mujeres esto ya habría salido hace mucho tiempo".





"Desde que está este gobierno el programa de salud sexual y procreación responsable de la Nación fue muy debilitado. Inclusive se dejaron de hacer acciones de distribución de anticonceptivos para tratar de disminuir los embarazos no deseados, que son la fuente, obviamente, de los abortos", remató Ginés.





Asimismo, el senador por San Luis y ex gobernador sanluiseño Claudio Poggi consideró positivo dar "un amplio debate parlamentario" a la cuestión de la despenalización del aborto, en el que se escuchen "todas las voces". "Está muy bien que le demos un amplio debate parlamentario al tema de la despenalización del aborto, escuchando todas las voces", opinó Poggi desde su cuenta en la red social Twitter. El senador, que forma parte del bloque Avanzar y Cambiemos, agregó que su postura personal es "a favor de la vida", pero dejó claro que respetaba a "quienes tengan otra visión". "Mi postura personal es que estoy a favor de la vida y sin perjuicio de ello respeto a quienes tengan otra visión de este tema tan complejo", dijo Poggi, quien gobernó San Luis entre 2011 y 2015. Hasta ahora, el ex gobernador de San Luis es el único legislador nacional de esa provincia que se ha manifestado públicamente sobre la despenalización del aborto. En tanto, el ex diputado nacional justicialista Julián Domínguez advirtió ayer que la discusión de la despenalización del aborto en el país puede convertirse en una cuestión distractiva, al cuestionar la urgencia planteada por distintos sectores para que se trate en el Parlamento.