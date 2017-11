El gobernador de San Juan cruzó a De Vido y defendió a Gioja

El gobernador de San Juan , Sergio Uñac, pidió que si el detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido "tiene algo que denunciar, que lo haga" ante la Justicia, al tiempo que se mostró de acuerdo en que se investigue "a todos quienes hayamos ejercido o estemos ejerciendo la función pública".





En el marco de un acto con el que retomó su actividad oficial después de unos días de vacaciones tras el triunfo que en las elecciones legislativas obtuvo el oficialismo provincial, Uñac se refirió a la nueva carta que, desde el penal de Marcos Paz, donde se permanece detenido desde el viernes último luego de su traslado desde Ezeiza, difundió públicamente anoche De Vido.





de-vido.jpg Julio de Vido. Está detenido en Ezeiza. Se quejó por estar preso sin condena y le apuntó a Gioja.



Allí, el detenido ex funcionario y actual diputado nacional -sin ejercicio de sus fueros- señaló que no será "chivo expiatorio" como lo fue -indicó- el ex senador Emilio Cantarero en el marco de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Fernando de la Rúa y advirtió al presidente del PJ nacional y ex gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, que pedirá que lo citen a declarar por las obras realizadas en su provincia.





"Hay que entender a esto como una situación delicada que está atravesando el ex ministro de Planificación y me parece que lo importante es que, si tiene algo para denunciar, que lo haga para que evidentemente sea la Justicia la que pueda hablar", dijo esta mañana Uñac.





En este sentido, el actual mandatario provincial señaló que, a su criterio, "ha llegado el momento en que los políticos" deben "expresar menos y demostrar más", y remarcó que "quien tiene que hacer este trabajo es la Justicia".





gioja.jpg José Luis Gioja. Archivo Diario UNO



"Por supuesto que la obra pública se tiene que investigar", postuló el gobernador, quien subrayó que "todos los funcionarios públicos" deben tener "iguales derechos ante la ley".





De hecho, planteó que, "así como se investiga a cualquier ciudadano sobre un hecho menor, también se nos tiene que investigar a todos quienes hayamos ejercido o estemos ejerciendo la función pública" y aclaró que "digo que se debe investigar a todos" sin excepción.





El gobernador sanjuanino expresó que el escenario de enfrentamiento entre De Vido y Gioja "son cuestiones que sorprenden y que son lamentables", y dijo que "los dirigentes políticos no estamos abonando la paz social, lo que no quita que se tenga que investigar la obra pública, no sólo en San Juan sino en el país entero".





"Debemos propender en que los actos públicos sean públicos. Como gobernador me queda poner todo a disposición, que se investigue todo lo que hay que investigar de nuestra gestión y de las anteriores", afirmó.





Además, Uñac negó que exista una interna entre él y el ex gobernador José Luis Gioja y, para argumentar su afirmación, remarcó que, en las últimas elecciones legislativas, el peronismo enfrentó las urnas con "una lista única", con lo cual -indicó- "deja sin sentido al comentario" del detenido Julio De Vido en la carta que difundió anoche desde el penal de Marcos Paz.





En el acto de hoy, el gobernador encabezó la entrega de viviendas junto a autoridades provinciales y el intendente de Rawson, Juan Carlos Gioja, hermano del ex gobernador y titular del PJ nacional.