El Estado no pidió condenas para los ex fiscales acusados

En el tramo decisivo del juicio por encubrimiento del atentado contra la AMIA , los abogados querellantes que representan al Estado cambiaron a último momento el alegato final y no pidieron penas para los ex fiscales acusados.





En este juicio, que está a cargo del Tribunal Oral Federal número 2 (TOF 2) y repasa la actuación de miembros de la Justicia y del Gobierno tras el ataque terrorista del 18 de julio de 1994, están en el banquillo de acusados el ex presidente Carlos Menem , el ex comisario Jorge Fino Palacios, el entonces director de la SIDE Hugo Anzorreguy, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja y el ex juez Juan José Galeano, entre otros.





En una de las últimas audiencias del proceso, los abogados que representan al Estado cambiaron de postura y decidieron no solicitar condenas para los ex funcionarios del Ministerio Público Eamon Mullen y José Barbaccia –lo que no fue consensuado con el equipo de la querella–, al entender que no hay elementos para pensar que hubieran cometido delitos.





A ellos se los responsabiliza por no seguir la denominada "pista siria" durante sus actuaciones en la causa que buscaba esclarecer el atentado, en ese entonces encarada por el juez Galeano, finalmente destituido.





Memoria Activa cuestionó este giro de los representantes del Estado y denunció que el secretario de Justicia, Santiago Otamendi, ordenó al titular de la Unidad de Investigación AMIA, Mario Cimadevilla, "revocar el poder" del abogado Enrique Ventos, quien iba a encabezar el alegato final tras la feria judicial. Esta entidad aseguró que el letrado tenía planeado mantener el pedido de penas para Mullen y Barbaccia.