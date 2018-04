El duro mensaje de la esposa de uno de los submarinistas: "La vida de mi esposo vale $10 mil"

El 15 de abril se cumplirán 5 meses de la desaparición del ARA San Juan y Jesica Gopar, la esposa del tripulante abordo del navío desaparecido ARA San Juan, Fernando Santilli, decidió grabar un video explicativo acerca de las complicaciones que viven todos los familiares.





En el desgarrador video relató un desesperado pedido de ayuda donde confesó: "El mes que viene vamos a tener que comenzar los trámites para hacer la presunción de fallecimiento. Lamentablemente les tengo que informar que seguimos estando solas, desamparadas".





"Ellos se fueron, subieron a ese submarino y lamentablemente nosotras quedamos a cargo de todo", contó Gopar que se refiere a las deudas y gastos que debieron afrontar de repente, ante la falta de los 44 parientes.

Jesica Gopar, esposa de submarinista ARA San Juan



"La gente nos ha ayudado mucho, pero quienes tienen que estar presente, que es el Estado y las Fuerzas Armadas, están totalmente ausentes hasta el momento", criticó y continuó: "Nada es fácil para nosotros, nuestros esposo no eran ricos; los seguros de vida parten de 10 mil pesos. La vida de mi esposo vale 10 mil pesos. Bueno hay que continuar".





"Nos han soltado las mano. No nos dejen solos porque los dejaron a ellos solos", disparó.





"Ahora nadie busca el submarino, están a la deriva, ellos dieron la vida por la Patria y la Patria que no es la gente los abandona", concluyó.





Por otro lado, el ex jefe de la Armada, Marcelo Srur, se defendió ante la Justicia donde aseguró: "Si yo hubiese tenido en tiempo y forma lo que comunicó el comandante Pedro Martín Fernández después de la navegación anterior (por la del 1 al 19 de julio).





"El submarino no hubiese salido a navegar nunca más, o por lo menos hasta que se solucionaran todos los problemas que había informado el Comandante", concluyó.





A lo que Gopar contestó: "No sé si reir o llorar, que en esta etapa de 5 meses este señor diga esto. Se le debe escapar. No creo que se haya enterado el día que desaparecieron que el submarino no estaba apto para partir".