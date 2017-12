Dujovne contra el kirchnerismo: "no saben adaptarse a la vida democrática"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sostuvo que las protestas que el jueves pasado impidieron que la Cámara de Diputados debatiera la reforma previsional fueron alentadas por el kirchnerismo, cuyos militantes "no saben adaptarse a la vida democrática desde la oposición".



"No saben adaptarse a la vida democrática desde la oposición. La foto es triste y sin precedente desde 1983", aseguró en una entrevista que hoy publica al diario La Nacion.



Para Dujovne "hay un grupo claramente identificado con el kirchnerismo que cruzó una raya institucional que no se había cruzado en los años de democracia en la Argentina".



"Un grupo que se dedicó a intimidar con aprietes, extorsiones, violencia, y hubo una decisión muy acertada del oficialismo de levantar la sesión", agregó.



Consideró que ese grupo "claramente estuvo liderado por el kirchnerismo" en sociedad con el Frente Renovador encabezado por Sergio Massa.



"La foto del kirchnerismo y el massismo juntos es triste porque muestra un festejo no por haber dado el debate y haber eventualmente ganado una elección en el recinto, sino por haber impuesto la violencia e impedido que el Congreso sesione", subrayó.



"Esa foto muestra una transversalidad de lo irracional" porque "agruparse por las ideas es lógico y necesario, pero nunca para violentar el funcionamiento de las instituciones democráticas como hizo ese grupo", puntualizó.



Dujovne expresó su confianza en que la reforma se apruebe mañana, en vista de que mantuvo "una muy buena reunión con gobernadores y diputados" en la que "se acordó un pago adicional en marzo, que alcanzará a 9 millones de personas entre jubilaciones y AUH".



En este sentido, sostuvo que se volvió el camino de diálogo "que nunca debió haberse interrumpido".



"Incluso entre los diputados algunos votarán en contra, pero quieren dar quorum y que no tengamos el bochorno de la sesión del jueves, donde un grupo armó todo para que la Cámara no pueda sesionar. Ellos sabían que perdían", opinó el ministro de Hacienda.