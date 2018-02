Duhalde se opuso al aborto legal y pidió otras alternativas

El expresidente Eduardo Duhalde se mostró hoy a favor de que "aquellas mujeres que quieran abortar tengan una familia con quien dejar a ese chico".



"Siempre tuve una idea distinta sobre el aborto: que aquellas mujeres que quieran abortar tengan una familia con quien dejar a ese chico", afirmó Duhalde.



El dirigente justicialista consideró también que "las nuevas generaciones no son tenidas en cuenta para discutir el aborto" y subrayó: "no quieren ni pescar ni cazar para no matar animales".



"Las generaciones han cambiado mucho: ahora los chicos no quieren matar ni animales. Por eso el aborto hay que llevarlo despacio y buscar alternativas", señaló Duhalde en declaraciones a FM La Patriada.



Para el expresidente, "las mujeres tienen derechos pero el chico por nacer también" y se pronunció a favor de que "que las familias que quieran tener un hijo y no puedan reciban el de aquellas que quieran abortar".