Donda: "Los dichos de Michetti contra el aborto son de una crueldad supina"

La diputada nacional Victoria Donda afirmó que los dichos de la vicepresidenta Gabriela Michetti en contra de la legalización del aborto -inclusive en el caso de violaciones- "son de una crueldad supina".- En el Senado, algunos legisladores proponen modificaciones. Si el proyecto vuelve a Diputados, ¿la postura tiene que ser insistir con la redacción actual o aceptar los cambios?.- Yo creo que lo vamos a sacar en el Senado. Pasemos esa etapa y después evaluamos.- Uno de los cambios que proponen es incorporar la objeción de conciencia institucional.- Es que no existe el concepto de conciencia de una institución. Las instituciones no tienen conciencia, sí las personas que integran la institución.- Sí, pero hay instituciones que quisieran imponerle a los profesionales de la salud la prohibición de practicar abortos en sus establecimientos.- Pero ahí estás vulnerando el derecho a la libertad de se profesional de salud que trabaja en esa institución. La objeción de consciencia es para proteger la libertad y darle un derecho a una persona que no quiere llevar adelante determinada actividad o práctica. Ahora, no puede servir para vulnerar tu ejercicio profesional, tu derecho a trabajar en un determinado lugar.- ¿No hay margen para incorporar más cambios al proyecto?.- Creo que el que se aprobó es un proyecto razonable. Hasta ahora no escuché ninguna propuesta que justifique un cambio.Pero hay que construir consenso y para eso hay que estar abierto a escuchar. Si me explican algo razonable que no vulnere ningún derecho, se puede hacer.- Hay propuestas para asignarle partidas presupuestarias al proyecto.- En el supuesto de que la salud se tratase de un tema presupuestario, es menos oneroso tener el aborto legal que el aborto clandestino. No sé por qué seguimos insistiendo en discutir cuestiones presupuestarias.- ¿Qué opina de la confesión de Michetti, quien se manifestó contraria al aborto inclusive en casos de violación?.- Me parece que es de una crueldad supina y por eso recibió el repudio internacional.- Los sectores autodenominados "provida" esgrimen como principal argumento para oponerse al aborto que el derecho a la vida es absoluto.- Todos los derechos, aún los absolutos, son progresivos y se van adquiriendo progresivamente con el paso del tiempo. Si pensásemos a rajatabla que el derecho a la vida es un derecho absoluto en la legislación argentina no se podría permitir la donación de órganos ni la fecundación asistida, que fueron aprobadas por unanimidad de ambas cámaras. Aún suponiendo que están defendiendo la vida, quiero que me digan cuál es su propuesta para defenderla, porque hoy la mujer aborta igual.- Carrió quedó en el ojo de la tormenta por sus últimas peleas mediáticas con sus socios del oficialismo. ¿Qué piensa sobre su trabajo en la Cámara de Diputados?.- El día de la sesión (por el aborto legal) fue vergonzoso.