Diputados continuó con el debate de la despenalización del aborto

En el marco del plenario, la licenciada en Enfermería y docente, María Constanza Alemán, se mostró en contra de la iniciativa, al señalar que "la persona humana comienza en la concepción" e indicar que "esto se pone en evidencia cuando uno puede ver en vivo y en directo el aborto de un embrión o un feto". "No hay posibilidad de ver allí otra cosa que no sea un cuerpo humano", postuló.

En tanto, la pastora de la Iglesia Evangélica Luterana Wilma Rommel manifestó su respaldo a la despenalización del aborto , al señalar que "un buen cristiano no puede oponerse a la ley solamente por no estar de acuerdo". "Aborto sí o no: ése no es el punto sino la seguridad con la que se hacen esos abortos", planteó Rommel, quien consideró que "lo que sería o no pecado no está fijado por Dios en tablas de piedra, sino que fue cambiando a lo largo de los siglos".