Dietrich: "En el país estamos acostumbrados al patoterismo sindical"

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, advirtió que en el país estamos acostumbrados al patoterismo sindical y calificó de muy imprudente la actitud de pilotos de Aerolíneas Argentinas que rechazaron ante los pasajeros la política aerocomercial.

"Es muy imprudente, está mal. Es inconsistente con la realidad que estamos viviendo. Yo lo pensaba en estos días, en que estamos viviendo vacaciones de invierno récord, en una Argentina que ha tenido sus turbulencias, que continúan, pero eso no ha invalidado que un montón de argentinos se vayan de vacaciones de invierno y que un montón de extranjeros vengan, y que frente a esas vacaciones de invierno, un sindicato dice "¡El primer viernes hago un paro para joderle la vida a la gente!", enfatizó Dietrich.

El ministro argumentó que la fecha elegida para convocar a paro fue estratégica ya que en una fecha normal la medida de fuerza no tendría tanto impacto.

"En fechas como estas, cuando todos los aviones de las compañías están llenos, tal vez pueden pasar cinco días para que la persona pueda subirse. Si tiene reservada su cabaña o su hotel en la montaña, con toda la familia, y no se puede ir", indicó.

El ministro explicó que no se hizo el paro porque llamaron a una conciliación obligatoria pero señaló que la reacción frente a eso fue a dar mensajes totalmente inapropiados y fuera de la norma en los aviones.

"Eso muestra que ese supuesto respeto, amor, cuidado por Aerolíneas ¡es la inversa! Fijate si un español, está haciendo un vuelo de Buenos Aires a Madrid y escucha a un piloto hablando de la seguridad aérea, el Ministerio de Transporte, la política aérea, no entiende nada, porque no sabe lo de Flybondi, las low cost, las no low cost, y toda esta discusión ridícula que plantean", puntualizó.

Dietrich llamó a que haya responsabilidad. "Estamos haciendo una revolución aérea, hay más pilotos, más tripulantes de cabina. En 2015 había solo 100 aviones; ahora hay 130 aviones volando en la Argentina. ¿Hay desafíos? Sí, pero trabajémoslo juntos", señaló.

Para Dietrich, la mayoría de los pilotos no participaron de la acción teniendo en cuenta que en Avianca, en Latam, en Flybondi, en Andes, ningún piloto hizo una declaración.

"También está esta cuestión del patoterismo sindical, al cual estamos lamentablemente muy acostumbrados en la Argentina, y que forma parte de los cambios profundos que se están produciendo", remarcó.

Sostuvo que "una persona que no quiere hacer lo que el sindicato quiere es apretada" y evaluó que "esto es una de las cosas que tienen que cambiar, porque tenés libertad para mostrar disconformidad, o de hacer un paro, que no es lo ideal, pero que la gente tenga libertad de acción y si quiere hacer otra cosa no sea apretada por no cumplir con ese mandato sindical".