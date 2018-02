El subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Guilligan, adelantó que presentará "un escrito en la Oficina Anticorrupción" y que "en los próximos días" contará con "toda la documentación" en torno a una cuenta en Andorra a su nombre.



"Voy a presentar un escrito en la Oficina Anticorrupción y en los próximos días vamos a contar con toda la documentación; decidí salir de la sociedad antes de ingresar a la función pública", dijo Díaz Guilligan.



Se refirió así a su participación en Line Action Ltd., empresa radicada en Gran Bretaña dedicada a transferencias de jugadores de fútbol, que contó con 1,2 millones de dólare a su nombre en una cuenta en Andorra.



En declaraciones al diario La Nación, Díaz Guilligan sostuvo que el dinero no era suyo ni ganó "un centavo con esa plata".



"Ese monto es el que estuvo depositado en la caja en algún momento, pero lo que no se dijo es que en aquel momento los gastos y las deudas de la sociedad equivalían más o menos al mismo monto. El patrimonio inicial de la sociedad era de 10.000 libras", puntualizó.



Según día, su rol en esa sociedad "era de búsqueda de esponsoreo deportivo", mientras que "en las ventas (de jugadores) estaban (Francisco) Casal y el Tano (Nelson) Gutiérrez".



"A principios de 2013, cuando veía que podía ingresar a la función pública (en el Gobierno porteño), le dije a Paco (Casal): Yo salgo. La cesión tardó en materializarse unos meses, y en el medio comencé a ser funcionario. No hubo intención de ocultar nada, no era dinero mío ni había ganado nada con eso", agregó.



"Todo (el patrimonio que declaró) lo hice en la actividad privada antes de ingresar en la actividad pública", añadió.



El funcionario dijoi que "se trata de temas anteriores a la gestión pública" y subrayó: "más allá de que a veces se busca confundir y que parezca todo lo mismo, no hay fondos involucrados".



"No creo que haya datos que ameriten" su renuncia, consideró el funcionario de la Presidencia y explicó que ya se preparó "mentalmente para ir a la Justicia a declarar" ante la Justicia.



También dijo que en la Oficina Anticorrupción presentará "balances, actas de constitución", así como la documentación que determinaría su "salida de la sociedad" cuestionada.