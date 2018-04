Detuvieron al "vengador fantasma" por amenazar en vietnamita a Macri por Twitter

Un hombre fue detenido en las últimas horas tras ser acusado de haber amenazado vía la red social Twitter al presidente Mauricio Macri y otros funcionarios nacionales.





Las amenazas fueron realizadas por un usuario que utilizaba el nombre de fantasía "vengador fantasma" y, además de mensajes contra el presidente Macri -algunos de ellos proferidos en idioma vietnamita- se detectaron otros contra la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, la ministra Patricia Bullrich y la diputada Elisa Carrió.





Los tuits eran mayoritariamente acompañados con imágenes de armas de fuego y señalaban, por ejemplo: "Voy a matar uno x uno de tu familia" o "no te aparezcas porque te mato con esto".





Los mensajes también fueron dirigidos hacia la diputada Carrió, a quien el anónimo amenazó con ponerle una bomba, y contra la gobernadora Vidal, a quien calificó de "prostituta".





"Vos no sabes manejar a tu familia menos manejar Fuerzas Armadas, esto tengo para vos y Macri asesinos", indicó en un mensaje dirigido a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el que además adjunto fotos de cinco cartuchos de escopeta.





Se pudo identificar a partir de la investigación del fiscal federal Ramiro González y personal de la División Investigación de Amenazas e Intimidaciones Publicas de la Policía Federal, que el usuario se trataría de Néstor Gerhart, quien fue detenido este viernes en su domicilio en la localidad bonaerense de José C.

Paz.





A través de una pesquisa exhaustiva, que incluyó el análisis de antenas, se ubicó la zona desde la cual el principal sospechoso había utilizado su teléfono celular en esa localidad bonaerense.





Tras las tareas de inteligencia se allanó la propiedad con la cooperación de la Delegación San Martín de la Policía Federal, donde se produjo la detención, y se secuestró una pistola marca Bersa calibre 22, una réplica de Pietro Beretta de aire comprimido, un rifle de aire comprimido y folletos con la inscripción "detective privado".





Además, a instancias del Juzgado Federal 5, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, se secuestraron 16 celulares, una tablet, una notebook, 15 baterías de teléfonos móviles y 12 chips de distintas compañías "que permitirán profundizar la investigación", informó el Ministerio de Seguridad.





"No vamos a aceptar ningún tipo de intimidación. No hay lugar para estos mensajes y por eso vamos a seguir trabajando, junto a las fuerzas federales y el Poder Judicial, para que estos hechos no queden impunes", aseguró la ministra Bullrich, quien instruyó "políticas expresas" a la Secretaría de Seguridad que dirige Eugenio Burzaco.





En indagatoria, Gerhart se negó a declarar ante el juez federal Martínez de Giorgi y seguirá detenido: es que el juez denegó la excarcelación solicitada por la defensa, en línea a lo que dictaminó previamente el fiscal González.