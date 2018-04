Detuvieron al ex gobernador de Jujuy, confirmó un juez

El juez jujeño Isidoro Cruz confirmó que el ex gobernador Eduardo Fellner fue detenido, según le confirmaron las autoridades policiales de manera "extraoficial".





Cruz afirmó en declaraciones periodísticas que Fellner habría sido detenido esta mañana en el aeropuerto "Horacio Guzmán".





Milagro Sala. El ex gobernador está imputado en la "Megacausa" que investiga el desvío de más de 1.200 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas, y para la que también está detenida la dirigente de la Tupac Amaru





Fellner sería trasladado al penal de Alto Comedero, donde se encuentran alojados los otros cinco imputados detenidos en las últimas horas.





Se estima que en la jornada de este viernes, las seis personas prestarán declaración indagatoria, publicó el diario El Tribuno, de Jujuy.





Según publicó el diario El Tribuno, de Jujuy, el ex ministro de Tierras y Vivienda, Luis Cosentini; el ex titular del Instituto de Vivienda y Urbanismo (IVUJ), Lucio Abregú; Héctor Gustavo Carrizo, José Luis Mercado, quienes integraron la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y Claudia Alicia Trenque, ex escribana de la organización Tupac Amaru, fueron a su vez detenidos en las últimas horas en el marco de la misma causa y ya se encontraban alojados en el Penal de Alto Comedero.





Horacio Aguilar, el abogado de Fellner, afirmó que "no existe ningún elemento para ordenar una detención porque no hay delito por el que pueda ser imputado".





"La causa empezó hace dos años y Eduardo Fellner siempre estuvo a derecho. Se sometió a todas las medidas judiciales , le allanaron la casa, le prohibieron salir del país y siempre se colaboró con la investigación", aseguró.





A su vez, el abogado defensor de Cosentini confirmó que solicitará la liberación de su cliente ya que nunca infringió en "alguna acción que pueda presumir que se diera a la fuga o perjudique la investigación".