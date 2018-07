De Vido y la tragedia de Once: "Se me atribuye responsabilidad sólo por haber sido ministro"

"No puedo aceptar ni un segundo que se me atribuya la responsabilidad", afirmó el ex funcionario kirchnerista al declarar mediante videoconferencia desde el penal de Marcos Paz donde está detenido.





"La imputación viola todas las garantías constitucionales al atribuirme responsabilidad sólo por haber sido ministro y no por ser autor de algún delito", aseguró







De Vido está a la espera del veredicto en este segundo juicio por la tragedia ocurrida en febrero de 2012 que se cobró la vida de 51 personas.





"Toda mi vida he trabajado para que episodios como estos no sucedan, aún cuando uno haga todo lo necesario nunca tendrá la certeza que un episodio como este no sucederá. Hay tragedias en países desarrollado y no", expresó.

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido aseguró hoy que toda su gestión "estuvo para mejorar la política de transporte" y rechazó cualquier tipo de responsabilidad sobre la tragedia de Once.