Daniel Scioli declaró que jamás recibió "dádivas"

El ex gobernador de Buenos Aires Daniel Scioli negó haber recibido "dádivas" y sostuvo que "jamás" benefició a ningún proveedor, al presentar un escrito en la audiencia indagatoria en la causa que lo investiga por presuntas irregularidades en contrataciones del Ministerio de Salud de Buenos Aires durante su gestión.

"Todas las contrataciones durante mi gestión se realizaron en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los organismos de la Constitución y la posterior aprobación por parte del Honorable Tribunal de Cuentas, quienes confirmaron su regularidad", resaltó el diputado nacional del Frente para la Victoria.

En el escrito, al que tuvo acceso NA, Scioli afirmó que "no es cierto que se haya alterado el procedimiento administrativo del Ministerio de Salud para la provisión de las UPA para beneficiar a un proveedor determinado".

Expedientes avalados

Al respecto, subrayó: “Nunca he recibido dádivas, ni de ese proveedor ni de ninguna otra persona. La imputación mencionada tiene origen en un contrato de alquiler privado entre una sociedad que yo no presidía (ni cuya administración integraba) con una persona especializada en organización de eventos, y luego con una sociedad; ninguna de ellas proveedoras del gobierno de Buenos Aires”. “Con respecto a la venta también mencionada en la imputación, fue efectuada en 2017, cuando ya no era Gobernador, a valor de mercado, bancarizada y cumpliendo con las normas legales vigentes para dicha operación”, expresó Scioli.





A la vez, aseguró que “jamás” influyó “indebidamente sobre ningún funcionario para favorecer proveedor alguno”. “Todos los expedientes estuvieron avalados por los organismos de control de la Constitución, y hasta en algunos casos por la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Programa para el Desarrollo”, agregó.





Sin preguntas

El ex gobernador bonaerense no respondió preguntas y presentó un escrito en la audiencia indagatoria a la que había sido citado por el fiscal de La Plata Álvaro Garganta por presuntas irregularidades en contrataciones del Ministerio de Salud para la construcción de ocho Unidades de Pronta Atención (UPA).





Según el representante del Ministerio Público, Buenos Aires provincia contrató siempre a la firma Miller Building para llevar adelante esas obras, mediante licitaciones irregulares: esa empresa alquilaba un inmueble dentro del predio de Villa La Ñata, el lugar de descanso del actual diputado nacional, ubicado a la vera del río Luján. Para el fiscal, las contrataciones para las UPA tuvieron “múltiples irregularidades”. (NA)