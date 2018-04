El ex diputado y abogado Mauricio D'Alessandro formalizó su alejamiento del massismo a través de la conformación de un partido llamado "Integrar" junto al intendente de Chivilcoy Guillermo Britos, tras lo que se consideró "vidalista", aunque aclaró que espera "hasta noviembre" para "saltar a Cambiemos".





"Para poder terminar en el macrismo o en el vidalismo, primero tengo que ver qué pasa con el massismo".





Es que "si el peronismo hace su depuración, se saca de encima al kirchnerismo y el gobierno no acierta en cuestiones sensibles de la economía, puede ser que optemos por armar algún frente con ese peronismo depurado", indicó.





Sin embargo, "con un peronismo unido con el kirchnerismo, esté o no Cristina, nosotros vamos a hacer una alianza con Cambiemos", afirmó D'Alessandro, ya que confesó ser "como lo celíacos con respecto a las harinas: no quiero estar ni cerca de un kirchnerista, no quiero ni que me roce".





"Yo conviví con ellos en elecciones, en la diputación del 2011, y generaron una buena burocracia. Era bueno ver a la juventud así", sostuvo en relación a La Cámpora y agregó: "después, como todo el kirchnerismo, se fue degenerando. Eran pibes admirables, con ideales. Después se convirtieron en una manga de chorizos".

D'Alessandro, habitué de los encuentros massistas que solían realizarse en plena campaña en Tigre o en el Hotel Sheraton de Pilar, explicó que Massa, su anterior jefe político "cree que vamos camino a una gran PASO del peronismo, donde va a participar el kirchnerismo pero no Cristina", lo que "va a licuar la presencia kirchnerista".





Sin embargo, "si hay una gran PASO, el kirchnerismo va a ganar porque tiene su mejor candidata, que es Cristina", es por eso que "no tiene mucho sentido" para D'Alessandro, quien ironizó: "Imaginate a mí peleándome en una PASO con el cristinismo, con el kirchnerismo, y yo de la mano de Pichetto, dando la vida por (Michel Angel) Pichetto", con quien Massa hizo un acuerdo días atrás.