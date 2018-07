Con encuestas en mano, los intendentes vuelven a apostar por Cristina

Con los índices de imagen y de intención de voto de Cristina Kirchner en alza, y ante la falta de un candidato peronista que pueda hacerle sombra, los intendentes del PJ bonaerense vuelven a acercarse la líder de Unidad Ciudadana, aunque ella no tenga decidido aún lanzarse por un tercer mandato presidencial.





Rendidos ante la evidencia de que sólo una boleta encabezada por la ex jefa de Estado les permitiría mantener la competitividad en sus distritos, los jefes comunales otra vez atarán su suerte a la de Unidad Ciudadana, un espacio político que a varios de ellos les genera acidez por no tener al PJ como columna vertebral.





Sin embargo, el piso de 35% en intención de voto de la ex mandataria es una tentación irresistible, que contrasta con el hecho de que ningún dirigente del PJ, y en particular del llamado "Peronismo Federal", está ni de cerca en condiciones de penetrar un territorio como el bonaerense, por ahora inexpugnable.





Con cautela, y firme en su estrategia de hacer votos de silencio, Cristina Kirchner sabe que el paso del tiempo juega a su favor, y que al igual que sucedió en la previa a las elecciones del 2017, cada vez más dirigentes del mundo peronista caerán en el embudo que significa una eventual candidatura suya o de un delfín que ella desee colocar para transferirle su capital electoral.





El alineamiento de los intendentes del PJ bonaerense al kirchnerismo tendrá su primera puesta en escena en el lanzamiento de Unidad Ciudadana el 11 de agosto en Ensenada.





Fueron invitados todos los jefes comunales del PJ bonaerense, incluidos su presidente, Gustavo Menéndez, y vice, Fernando Gray, quienes seguramente aceptarán el convite.





Será un "plenario de la militancia nacional y popular", organizado por partidos químicamente K y más volcados a la centroizquierda como Nuevo Encuentro (Martín Sabbatella), Frente Grande (Mario Secco), Kolina (Carlos Castagnetto), el Partido de la Victoria (Diana Conti) y el Movimiento Alfonsinista Popular (Leopoldo Moreau).





Menéndez había iniciado un acercamiento al diputado Felipe Solá, quien rompió lanzas con Sergio Massa , y ahora busca posicionarse como precandidato presidencial por dentro del PJ.





La ex presidenta no desconoce la afinidad de varios dirigentes del PJ con Solá, pero lejos de censurar esos movimientos, visualiza al ex gobernador bonaerense como un anzuelo atractivo que permitiría captar a sectores alejados del kirchnerismo y así engordar la coalición electoral.





"Solá expresa un sector que hoy no está. Pero puede sumar mucho", reconocieron fuentes cercanas a la ex jefa de Estado.





Tras varios meses de cultivar un bajísimo perfil, la reaparición de Cristina Kirchner en la escena pública es inminente: según supo NA, se producirá el viernes 3 de agosto en un plenario de SMATA, en tanto que el 8 de agosto concurrirá al Senado para votar a favor del proyecto de aborto legal.