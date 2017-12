El diputado nacional Omar Félix adelantó que votará en contra de la reforma previsional, por la que los jubilados obtendrán un aumento menor al previsto debido a un cambio de fórmula.

"Comparado al sistema actual, los jubilados van a perder plata. El Gobierno, a través de sus voceros han dicho cosas que no pueden sostenerse, como decir que los jubilados van a tener menos plata pero no perderán poder adquisitivo", explicó Félix Radio La Red Mendoza.

"No se puede pensar en un sistema que iguale a los jubilados al resto de la sociedad, porque un jubilado tiene más gastos de medicamentos o de una alimentación especial o de necesidad de acompañamiento. No es un problema de si acompaña la inflación o no", manifestó.

La reforma previsional que pretende imponer el Gobierno Nacional cambia la fórmula por la cual se calculan los aumentos que deben recibir los jubilados, lo que provocaría que en marzo, reciban casi la mitad de lo que deberían ganar en su incremento.

No solo los jubilados se verían afectados, sino también los ex combatientes de Malvinas y la Asignación Universal por Hijo.