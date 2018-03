Cobos sobre la despenalización del aborto: "No estoy de acuerdo"

El senador oficialista Julio Cobos se manifestó hoy en contra del proyecto de despenalización del aborto presentado en la Cámara de Diputados.



"No estoy de acuerdo. En un país donde hay mucho avance en el tema de educación sexual y métodos anticonceptivos gratuitos tenemos que aunar esfuerzos por potenciar esto y no llegar a una generalización de la interrupción del embarazo sin ningún motivo", manifestó Cobos.



"Tengo una postura definida. Creo que hay que avanzar en algo que el protocolo de la Corte ha definido en caso de violación en cualquiera de sus tipos", añadió en declaraciones formuladas esta mañana a radio Milenium.



La semana pasada diputados de distintos bloques y referentes del movimiento feminista dieron a conocer en el Congreso el proyecto de despenalización del aborto luego de haber ingresado la iniciativa en la Cámara baja.



El texto, que cosechó 71 firmas de representantes de todas las bancadas, establece que toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional.



"Hay que prestar atención, de acuerdo a lo que he leído del proyecto, el tema de los menores de 13 a 16 años que también sin ningún tipo de autorización pueden hacerlo", añadió en declaraciones formuladas esta mañana a radio Milenium.



El senador por la UCR manifestó que fue sorprendido por la decisión del gobierno nacional de propiciar la apertura del debate sobre el aborto aunque consideró que "no es malo" que haya sucedido.



Al inaugurar el 136 periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional el presidente Mauricio Macri se refirió a la despenalización del aborto y aseguró estar a favor de la vida pero también a favor de los debates maduros y responsables.



"El presidente, que tiene una postura similar a la mía, permite el debate y es algo que no tiene banderas partidarias ni ideológicas porque son posturas personales que arrasa transversalmente a cualquier partido político", señaló Cobos.



"Es bueno que el presidente como presidente de la Nación haya dicho que su fuerza, su espacio, esta dispuesto al debate donde hay muchos legisladores que han acompañado con su firma el proyecto"; agregó.