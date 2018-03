Chubut: piden prisión domiciliaria para 62 presos porque no los pueden mantener

El Ministerio de la Defensa Pública de Chubut presentó en las últimas horas un habeas corpus colectivo para que 62 presos puedan acceder a la prisión domiciliaria por falta de cobertura médica y comida en la cárcel provincial de Trelew.





Tras la presentación realizada por la Defensora Pública Luciana Capone, el jefe de ese penal fue desplazado por presuntas irregularidades en la compra de alimentos.





En el habeas corpus, Capone argumentó que los detenidos no cuentan con la cantidad de comida necesaria ni la cobertura médica, que debería incluir una ambulancia las 24 horas en la dependencia ubicada a la vera de la ruta entre las ciudades de Trelew y Puerto Madryn.





Al ponerse al tanto de la situación denunciada, la jueza de Ejecución Patricia Reyes citó al secretario de Seguridad y Justicia de Chubut, Federico Massoni, y al Jefe de la Policía Provincial, Miguel Gómez, quienes se hicieron presentes en la audiencia y se comprometieron a solucionar la situación de los detenidos.





A través de un comunicado del Ministerio Público Fiscal, se pudo acceder a declaraciones de Massoni, quien reveló que "se desplazó al encargado (de la cárcel) y se le inició un sumario interno" debido a que las compras que se enviaban no habrían llegado a los detenidos, a la vez que sostuvo que "se restableció la cantidad de comida solicitada y se proveerá de los medicamentos por intermedio del Ministerio de Salud".





A su vez, Massoni informó que "la empresa Cuidados SA es uno de los expedientes observados porque presenta irregularidades".





Por su parte, el fiscal Daniel Báez, que estuvo presente en la audiencia, destacó la presencia de Massoni y Gómez para brindar explicaciones y comprometerse a solucionar lo solicitado por la defensa, a la vez que indicó que tampoco "se puede desconocer la situación de la provincia, donde las personas que estamos en libertad no tenemos cobertura de la obra social".





"No desconozco los problemas de la provincia. La resolución es de noviembre de 2017 y la solución no está. Voy a hacer lugar a la petición de Massoni y voy a dar un tiempo prudencial para solucionar el problema de forma definitiva. No quiero que sólo vengan a dar la cara", sentenció la jueza Reyes.