Catamarca: aseguran que hubo beneficios y sobornos a funcionarios

Ambas coincidían en marcar que habría connivencia entre las autoridades provinciales y la firma, de manera tal de que ésta no sólo se habría visto favorecida con la adjudicación de las obras, sino que hasta contó con información previa para realizar las ofertas más bajas.

Entre los involucrados resalta el ministro de Obras Públicas catamarqueño, Rubén Dusso, quien según la denuncia lograba conseguirles obras a empresarios amigos, a cambio de un retorno del 3% del monto total de la obra.

Pero él no era el único funcionario involucrado. Entre 2003 y 2004 los constructores que accedían a la obra pública debían depositar un retorno que iba directo al Gobierno nacional mediante un mecanismo en el que estaban involucrados el ex secretario de Obras Públicas de la Nación José López y el ya fallecido ex secretario de la Vivienda de la Nación Luis Bontempo.