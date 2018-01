Caso Nisman: "Se usaron los tres poderes del Estado para intentar simular un suicidio"

La ex esposa de Alberto Nisman, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, definió hoy la muerte del ex fiscal como "un magnicidio que cruzó una raya en la Argentina", consideró "importantísimo" que la Justicia haya caratulado la causa que investiga lo sucedido hace tres años como "homicidio" y afirmó que "se usaron los tres poderes del Estado para intentar simular un suicidio".



En declaraciones a radio Mitre, Arroyo Salgado consideró que la muerte de Nisman fue "un crimen de Estado que encubre graves violaciones a los derechos humanos" al asegurar que "se usaron los tres poderes del Estado para intentar simular un suicidio".



La magistrada agregó que detrás de su muerte "había un doble objetivo: uno, silenciarlo, porque todos los que lo conocíamos sabíamos que el único modo de matarlo era callarlo, y otro condicionar la actuación de jueces, fiscales y de la sociedad demostrando qué podría pasar a quienes se animaban a investigar al poder vigente".



En este marco Arroyo Salgado (querellante en la causa a cargo del juez Julián Ercolini al cumplirse hoy el tercer aniversario de la muerte de quien fuera titular de la UFI-AMIA) analizó la carátula de la causa, y pidió la posibilidad de contemplar agravantes.



La magistrada explicó en ese sentido que hasta esta instancia, (la investigación) "es homicidio simple calificado por el empleo de arma de fuego", de acuerdo a la calificación efectuada por Ercolini.

Pero planteó "repensar si no concurren algunos agravantes que califican los homicidios como el supuesto de 'comisión con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso" o también "el concurso premeditado de dos o más personas ya que el propio juez está hablando de un plan criminal".



Al analizar jurídicamente la causa, Arroyo Salgado consideró que el Código Penal "no contempla como agravante de homicidio en el caso de que la víctima sea un juez o fiscal con motivo de su cargo o condición".



"Si algún legislador está escuchando, sería muy importante (incorporar esta figura en el Código Penal) porque, con el magnicidio de Nisman, se cruzó una raya", dijo la jueza y madre de las dos hijas de Nisman.



Con respecto a la investigación judicial, Arroyo Salgado se consideró "realista" al explicar que "va a ser muy difícil avanzar en cuanto a despejar todos los que estuvieron detrás de este plan criminal".



El ex fiscal fue hallado muerto pocos días después de haber denunciado penalmente a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios y dirigentes kirchneristas, por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA, a raíz de la firma del finalmente fallido Memorándum de Entendimiento con Irán.



En la causa judicial por presunto "homicidio" que lleva ahora Ercolini, el magistrado procesó al técnico informático Diego Lagomarsino por considerarlo "partícipe necesario" de lo que definió como un "plan criminal".