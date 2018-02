Caso Maldonado: el juez pidió analizar cuánto tiempo se conservan los DNI bajo el agua

El juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, le solicitó al Ministerio del Interior tres DNI "con datos ficticios" para analizar cuánto tiempo se conservan en las condiciones en las que fue hallado el cuerpo del joven Santiago Maldonado en el río Chubut, dado que su documento de identidad estaba intacto en su bolsillo.





En el requerimiento, el magistrado también pidió al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que "informe pormenorizadamente los materiales y procesos empleados" en la fabricación de los DNI tarjeta.





Cuando el cuerpo del joven tatuador fue hallado el pasado 17 de octubre, en sus bolsillos se hallaron preservativos, alrededor de 300 pesos, un bastón retráctil, un encendedor y su DNI tarjeta en buen estado.





Durante la autopsia que se realizó en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, el cadáver fue sometido a una serie de pruebas para determinar la cantidad de días que estuvo sumergido en el frío curso de agua patagónico.





"Se estimó el tiempo de sumersión del cuerpo en las aguas por tres métodos diferentes: el primero estimó que el cuerpo estuvo más de 53 días en el agua; el segundo más de 60, y el tercero más de 73 días", había afirmado la familia del joven fallecido.





Ante esa variada posibilidad de la fecha estimada de muerte, en diciembre el magistrado había pedido al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que analizara el DNI de Maldonado.





En ese marco, Lleral envió el pasado 1 de febrero, cuando la Justicia concluyó la feria y en coincidencia con el cumplimiento de seis meses de la desaparición del artesano, un requerimiento a Frigerio para que haga algunos aportes al expediente.





El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda tiene a su cargo el Registro Nacional de las Personas (Renaper), que se encarga de la confección de los documentos de identidad.





En el escrito enviado al funcionario nacional, el juez le pidió que "informe de manera urgente y pormenorizadamente cuáles son los materiales y procesos empleados en la fabricación de los Documentos Nacionales de Identidad argentinos".





Asimismo, le pidió que le remita tres ejemplares de DNI con fotografía e inscripciones de nombres y datos ficticios "con la finalidad de realizar pruebas de durabilidad sobre los mismos" y "de la manera más fidedigna posible", con el fin de cotejar los resultados con el documento de Maldonado.





El objetivo es someter esas tres copias a condiciones similares a las que se estima que pasó el cuerpo del artesano, que estuvo desaparecido durante 78 días y falleció por "asfixia por inmersión" coadyuvada por "hipotermia", según coincidieron los peritos que participaron de la autopsia.





En reiteradas oportunidades, la familia planteó sus dudas respecto de que el cadáver del joven haya permanecido todo el tiempo bajo las heladas aguas del Río Chubut, a la altura del departamento de Cushamen.





"Yo sostengo que el cuerpo no estaba ahí, porque todos los rastrillajes que hicieron ahí dieron negativo. No hay forma de que el cuerpo estuviera ahí y no lo vieran", remarcó el hermano del artesano, Sergio Maldonado.





El joven había desaparecido el pasado 1 de agosto mientras participaba de un corte sobre la Ruta 40 junto a la comunidad mapuche Pu Lof en el departamento chubutense de Cushamen, que fue desalojada por efectivos de la Gendarmería.





Tras dos meses y medio sin rastros del artesano de 28 años, su cuerpo fue hallado en el Río Chubut y la causa está caratulada como "desaparición forzada".