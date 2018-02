Caso Chocobar: la madre del ladrón muerto dijo que "el policía no es un héroe, es un asesino"

Ivonne Kukoc, la madre de Juan Pablo Kukoc, el delincuente de 18 años que murió por los disparos del policía Luis Oscar Chocobar considera al agente "un asesino".





El 8 de diciembre a la mañana Chocobar intervino tras el violento robo en el que el turista estadounidense Frank Joseph Wolek, de 54 años, recibió 10 puñaladas, en el barrio de La Boca. Por este hecho la señora Kucok apuntó contra el efectivo: "No es un héroe, es un asesino".





"Me cansé de escuchar mentiras. Lo único claro es que el policía no es un héroe y no defendió a nadie. Es un asesino", manifestó Kukok en declaraciones al programa que conduce Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos.





"Mi hijo fue el que le sacó la cámara al turista, pero no fue el que lo apuñaló. Pereyra (el otro delincuente, que cumplió la mayoría de edad) lo hizo. Sigue detenido", completó la mujer quien se basa en las cámaras de seguridad para sostener: "Se ve que mi hijo lo acompaña a él hasta ese lugar (sobre la calle Garibaldi), logra sacar la cámara, se la da a Pablo y Pablo sale corriendo (por Olavarría). El hombre no se dejaba extraer la cámara y ahí él lo apuñala".





En ese marco, la familiar del ladrón agregó que los dos delincuentes empezaron a caminar rápido por la calle Olavarría y que en moto lo alcanza Ángel, un amigo de Pablo, y le pide la cámara para dársela al turista. "Ahí, cuando Pablo le está entregando la cámara, siente disparos y sale corriendo. Lo ven al policía, que no sabían que era policía porque en ningún momento dijo '¡alto! soy policía', como él dice que dijo."





Y completó que Chocobar disparó 8 veces y que sólo dos impactaron en su hijo. "Uno le dio en la pierna y le rompió el fémur. Ahí Pablo cae, no sé por qué siguió disparando", detalló. En ese sentido, la madre del ladrón que mató Chocobar dijo que el policía "no es un héroe, es un asesino".





Según lo que le dijeron los médicos que atendieron a su hijo mientras estuvo internado 4 días, el disparo fue a menos de 7 metros y, según dice, "fue mucho más arriba de la cintura que lo que dicen.





Cuando habla de los disparos que su hijo escuchó antes de salir corriendo, se refiere a otro policía, no a Chocobar. "Pienso que es el policía que estaba llegando a donde estaba él (su hijo). Porque alguien gordito, pesado (por Chocobar) no lo puede correr. Pablo es una liebre, flaquito, rapidísimo. No lo hubiese alcanzado ni ahí. La gente dice que Chocobar lo iba corriendo. Mentira", aseveró.





Kukok asegura que su cómplice es el que lo convenció para robar. "Pablo no es un ladrón que salía a robar todos los días. Es mentira. Tenía una causa. Lo enjuiciaron por robo en banda porque estaba con dos amigos más y le robaron el celular a una pareja". Además relató que internó su hijo en un instituto "porque quería salvarlo del alcohol y las drogas. Vivía en la calle con sus amigos".





Sobre Chocobar, Ivonne dijo que no es héroe porque "hubiese sido héroe si hubiese intervenido antes del hecho, no hubiesen apuñalado al turista. Mi hijo ya estaba llegando a su casa en Suárez. Sin ver quién apuñaló".





En la causa judicial, el policía fue procesado y embargado por $ 400 mil. Tres testigos contaron cómo pasó todo. "Disparé porque se venía contra mí y tenía miedo", dijo Chocobar ante la Justicia y repitió su relato este jueves, cuando fue recibido en Casa Rosada por el Presidente, Mauricio Macri.





Fuente: Perfil