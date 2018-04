La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, afirmó que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, es "un desestabilizador de la democracia" que "opera con sectores de los servicios" de inteligencia.



Carrió aseguró que va a probar eso "con todos los testigos" en el marco de una ampliación de denuncia que, según anunció, realizará ante la Justicia contra Lorenzetti.



"Lo que estoy diciendo es que un desestabilizador de la democracia y opera con sectores de los servicios", afirmó la diputada oficialista en declaraciones al canal América.



Carrió anunció que el próximo martes ampliará su denuncia contra Lorenzetti.



"El martes presentaré ampliación de la denuncia al presidente de la Corte Suprema de la Nación", escribió en su cuenta de Twitter.



La ampliación de la denuncia apuntará, por un lado, a que la Justicia ponga la lupa sobre las supuestas presiones que el ministro del máximo tribunal habría llevado adelante para que no prospere el pedido de juicio político.



Por otra parte, Carrió pedirá que se investigue los presuntos vínculos de Lorenzetti con sectores de la inteligencia, haciendo hincapié en la incorporación del área que realiza las escuchas telefónicas a la órbita de la Corte Suprema a través de la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial.



Al cargar contra el presidente del alto tribunal, la referente de Cambiemos aseguró en declaraciones a Canal Trece que "el Congreso le va a hacer el mejor juicio político de la historia".



La referente de Cambiemos acusó al ministro del máximo tribunal de Justicia de haber "desatado una guerra sucia entre poderes" y de urdir una maniobra contra el Gobierno a través de la mediática Natacha Jaitt, quien vinculó a periodistas y dirigentes políticos con el escándalo por los abusos de menores en el club Independiente.



"Esta operación de Frankenstein está en la Corte, nadie lo va a decir. Yo lo puedo decir: detrás de todo está Lorenzetti", sostuvo Carrió.



Y agregó: "Esta es una operación. Al final del programa dice: esto termina en Olivos. Es una operación en marcha, extorsiva, hacia determinadas figuras".



Para la diputada, esta presunta operación de Lorenzetti tiene como propósito "desestabilizar" a la gestión de Mauricio Macri.



"La guerra sucia entre poderes no tiene como eje a la exSIDE, sino al presidente de la Corte", enfatizó.



Carrió presentó el pedido de juicio político contra Lorenzetti hace un año, el cual debería ser tratado por la comisión de Juicio Político del Congreso en los próximos dos años para no perder estado parlamentario y caer.

La ampliación de la denuncia apunta a reimpulsar el expediente y presionar al cuerpo legislativo para que sea tratado.