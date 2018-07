La diputada Elisa Carrió ratificó su pertenencia a la coalición Cambiemos y afirmó que fue tentada por "alguien del PJ" para "hacer una alianza con algunos peronistas" y alejarse del Gobierno.







"A mí en marzo me dicen si voy a romper o no, me pide alguien del PJ si puedo hacer una alianza con algunos peronistas y me dan nombres, que fue Julián Domínguez", aseguró la líder de la Coalición Cívica y co fundadora de Cambiemos.





En una entrevista con el canal El Trece, la legisladora contó que rechazó esa propuesta y abundó: "Le dije no. Yo no rompo.





Porque todos apuestan a que yo rompa. Yo no voy a romper si esto es creación nuestra".





Carrió dijo creer que el presidente Mauricio Macri buscará ser reelecto el año próximo y que ella va a "sostener esa reelección" y que ella no tiene "ningún interés en ningún cargo" y que quiere que "gane Cambiemos".





"Yo quiero que gane Cambiemos, que haya elecciones no violentas, que sean pacíficas, que sean disputadas, que haya transparencia en el financiamiento de campaña, cosa que en Capital se logró, en otros lugares no", completó en alusión a la denuncias por supuestas irregularidades en los aportes a la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires en 2017.





Por otra parte, se refirió a figuras del radicalismo como el ex ministro del Interior Enrique "Coti" Nosiglia y el ex ministro de Economía Jesús Rodríguez, ambos funcionarios del gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín, aunque sin aludir a sus entredichos con la UCR.





"En el momento de la crisis, como estamos empezando las presidenciales, algunos quieren poner en jaque al Presidente.





¿Para qué? Para que el Presidente ceda cargos. Para eso necesitan que dos fuerzas debiliten al Presidente y le digan ´mirá, queremos estos cargos´", sostuvo la diputada.





En la misma línea, continuó: "Yo voy a estar en la crisis con el Presidente porque yo no dejo solo a nadie cuando está mal.





Cuando está bien me peleo, pero cuando está mal estoy al lado.





Entonces, ¿qué no se me perdona? No se me perdona que yo hice una alianza".





Y agregó: "Yo estuve en la Rosada, que no voy nunca. En Olivos. Con Horacio (Rodríguez Larreta), con María Eugenia (Vidal), con Marcos (Peña), diciendo ´este bloque no se muere´, pero en el fondo lo que se me está cuestionando es que no juegue con ellos, ni con Coti ni con Jesús, sino que juegue a la institucionalidad de un gobierno".







Además, Carrió volvió a referirse a la crisis cambiaria como un intento de "golpe" contra el Gobierno al afirmar que "no pudieron con el golpe", y señaló que "el acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional) en realidad no es que se necesita el dinero pero es un gran acuerdo antigolpe".